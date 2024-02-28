МИД России назвало недружественным очередной выпад Еревана
Захарова назвала недружественными слова спикера парламента Армении по Звартноцу
Россия считает недружественными заявления спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта Звартноц. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда, не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику", — сказала дипломат на брифинге.
Напомним, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц. Размещение российских пограничников там регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России.
Life.ru / Владимир Суворов