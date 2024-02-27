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27 февраля, 11:26

"Мы границы сами защитим": В Армении призвали вывести российских пограничников из аэропорта Еревана

Спикер парламента Армении Симонян: Пограничникам РФ следует покинуть Звартноц

Российские пограничники должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Он выступил с утверждением, что в результате действий сотрудников ФСБ РФ границы республики не раз становились "более уязвимыми".

"Это моё личное мнение. Мы границы нашей страны сами защитим, но я не уверен, что они защитят", — сказал Симонян.

Размещение российских пограничников в Звартноце, напомним, регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостанавливает своё участие в ОДКБ. Он подкрепил это объявление тем, что Договор о коллективной безопасности якобы не был выполнен в отношении его страны. Также Пашинян отметил, что Ереван планирует следить за ситуацией в дальнейшем. При этом он заверил, что российская военная база продолжит находиться в Армении. А в ОДКБ заявили, что уточнений по этому вопросу от официального Еревана не поступало.

В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
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ТАСС / Станислав Варивода

Наталья Исакова
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