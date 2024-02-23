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22 февраля, 23:31

Армения заморозила участие в ОДКБ

Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock

Участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. Об этом в беседе с телеканалом France 24 сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах. <...> Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", — заявил политик.

При этом армянский премьер добавил, что речи о закрытии российской военной базы в стране в данный момент не идёт.

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Напомним, что на прошедший 23 ноября в Минске саммит ОДКБ не приехал только премьер Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер Александр Лукашенко. По словам политика, разногласия нужно обсуждать за столом, а "не устраивать демарши". До этого в Ереване утверждали, что не рассматривают для себя выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри. Пашинян и сам говорил, что республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. По его словам, Ереван даёт время для размышлений ОДКБ. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.

Лариса Сафронова
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