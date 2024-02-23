Армения заморозила участие в ОДКБ

Участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. Об этом в беседе с телеканалом France 24 сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах. <...> Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", — заявил политик.