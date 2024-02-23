Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Зеленский исключил заключение новых Минских соглашений

Здание вспыхнуло за полчаса: Самый жуткий пожар в истории Валенсии унёс жизни четверых человек

ВСУ в Авдеевке потеряли первую бронемашину на базе Abrams, полученную от США

Беспилотный модуль Nova-C совершил успешную посадку на поверхность Луны

Армения заморозила участие в ОДКБ

В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии

"Мы гордимся армией и флотом": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Посольство РФ направило в Госдеп жёсткую ноту протеста из-за оскорблений Байдена

Путин пообщался с жителями чувашского села, вышедшими встретить его кортеж

Российская экономика удивила МВФ силой своего роста, несмотря на санкции

ОДКБ не получала заявлений о приостановке членства Армении

23 февраля, 07:11
В секретариат ОДКБ заявлений от Еревана о приостановке членства не поступало. Обложка © ТАСС / АР / Vladimir Voronin

В секретариат ОДКБ заявлений от Еревана о приостановке членства не поступало. Обложка © ТАСС / АР / Vladimir Voronin

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил об отсутствии заявления от Армении о приостановке членства. Так там прокомментировали соответствующие слова премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений от Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идёт о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время", рассказали РИА "Новости" представители секретариата организации.

Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен
Премьер Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен

Ранее в беседе с телеканалом France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. По его словам, в отношении армянской стороны не были выполнены некоторые условия.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!