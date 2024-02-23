ОДКБ не получала заявлений о приостановке членства Армении 23 февраля, 07:11 В секретариат ОДКБ заявлений от Еревана о приостановке членства не поступало. Обложка © ТАСС / АР / Vladimir Voronin

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил об отсутствии заявления от Армении о приостановке членства. Так там прокомментировали соответствующие слова премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений от Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идёт о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся Организацией в последнее время", — рассказали РИА "Новости" представители секретариата организации.

Ранее в беседе с телеканалом France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. По его словам, в отношении армянской стороны не были выполнены некоторые условия.

Авторы Татьяна Миссуми