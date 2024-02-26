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26 февраля, 10:21

В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ

Песков: РФ контактирует с Арменией, чтобы прояснить слова Пашиняна об ОДКБ

Россия продолжает контакты с Арменией, чтобы прояснить заявление премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна о "заморозке" участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, у Москвы пока нет понимания позиции Еревана по данному вопросу.

"Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует... У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнёрами. Конечно же, мы будем это прояснять. Будем общаться, будем выяснять", — сказал Песков.

Лукашенко сообщил, что ОДКБ не рухнет без Армении
Лукашенко сообщил, что ОДКБ не рухнет без Армении

Напомним, по словам Никола Пашиняна, Армения приостанавливает своё участие в ОДКБ. По мнению главы правительства, договор якобы не был выполнен в отношении республики.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Юнашев
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