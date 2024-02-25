Лукашенко сообщил, что ОДКБ не рухнет без Армении

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не перестанет существовать из-за возможного выхода Армении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам лидера республики, ОДКБ не получала соответствующих уведомлений от Еревана.

"Не захотят они быть в ОДКБ — она не рухнет, не разрушится", — подчеркнул глава государства.

Президент дополнил, что абсолютно спокойно реагирует на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ. По мнению Лукашенко, глава правительства закавказской республики не может принять окончательное решение. Такие решения в Армении принимает парламент. Также белорусский лидер рекомендовал Еревану "не терять то, что держишь в руках". По его словам, покинуть ОДКБ будет легко, а вернуться — уже сложнее.

"Мне кажется, Никол [Пашинян] просто поторопился и сделал эмоциональное заявление", — заключил Лукашенко.