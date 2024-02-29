Спикер парламента Армении Симонян: У Еревана нет решения выйти из ОДКБ

"Об изменении какого-либо вектора или о чём-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет, но возможно, мы этого не исключаем. Наше общество тоже об этом говорит, можно сказать, что оно предъявляет такое требование", — заявил Симонян на брифинге.