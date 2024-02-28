Пашинян пригрозил, что Армения де-юре заморозит своё участие в ОДКБ Пашинян: Армения отказывается от мероприятий ОДКБ на высоком и высшем уровне 28 февраля, 15:28 Никол Пашинян. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Заморозка отношений Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности означает отсутствие армянского постпреда при ОДКБ, отказ от участия в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пригрозив, что Ереван может не только фактически, но и юридически заморозить членство в ОДКБ.

"Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре, а что нам остаётся?" — сказал он в ходе парламентского часа.

Пашинян добавил, что Ереван якобы до сих пор не получил ответа на вопрос, в чём заключается зона ответственности ОДКБ в Армении.

Напомним, ранее премьер Армении сказал, что страна приостанавливает своё участие в ОДКБ. Организация якобы не выполнила договорённости в отношении Еревана. В Кремле сообщили, что никаких разъяснений от Еревана не поступало. Также Ереван не подавал заявления о заморозке отношений генсеку ОДКБ. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что организация не перестанет существовать из-за возможного выхода Армении.

Авторы Александра Вишнякова