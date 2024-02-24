Пашиняна разочаровали правдой о месте под щитом НАТО после ультиматумов России Эксперт Сипров назвал "политической демагогией" слова Пашиняна про ОДКБ 24 февраля, 07:55 Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства страны в ОДКБ — это не более чем демагогия. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал политолог и гендиректор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.

"Это один из ярких примеров политической демагогии. Напомню, в положении о порядке приёма и выхода из ОДКБ такого понятия, как "заморозка участия", нет. Есть право на выход", — объяснил он.

Эксперт уточнил, что для выхода из организации стране-участнице нужно за полгода подать соответствующее заявление генсеку ОДКБ, а также закрыть свои финансовые обязательства. Но ничего подобного Ереван не сделал, подчеркнул политолог. По его мнению, сейчас Пашинян просто пытается вести многовекторную политику.

С одной стороны, премьер продолжает оглядываться на Запад и рискует превратить свою страну во внешнеполитического врага России. С другой стороны, Пашинян понимает, что окончательно рвать отношения с Москвой не следует, ведь тогда Армения окажется один на один с целым ворохом проблем, пояснил Сипров.

Так, Турция и Азербайджан — очевидные противники армянской стороны, и если Ереван отказывается от сотрудничества по линии ОДКБ, то упомянутые государства активизируют свои усилия и попробуют силой решить вопрос с Зангезурским коридором, предположил эксперт. По его мнению, Пашинян понимает, что НАТО не вступится в этом случае за Армению, поэтому вопрос о закрытии российских военных баз в стране Ереваном даже не ставился.

Собеседник издания резюмировал, что Пашинян продолжит "мотать нервы российскому руководству", но вряд ли решится вывести страну из ОДКБ, хотя политик и продолжает игнорировать мероприятия организации.

Авторы Татьяна Миссуми