Пашиняна разочаровали правдой о месте под щитом НАТО после ультиматумов России
Эксперт Сипров назвал "политической демагогией" слова Пашиняна про ОДКБ
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства страны в ОДКБ — это не более чем демагогия. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал политолог и гендиректор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.
"Это один из ярких примеров политической демагогии. Напомню, в положении о порядке приёма и выхода из ОДКБ такого понятия, как "заморозка участия", нет. Есть право на выход", — объяснил он.
Эксперт уточнил, что для выхода из организации стране-участнице нужно за полгода подать соответствующее заявление генсеку ОДКБ, а также закрыть свои финансовые обязательства. Но ничего подобного Ереван не сделал, подчеркнул политолог. По его мнению, сейчас Пашинян просто пытается вести многовекторную политику.
С одной стороны, премьер продолжает оглядываться на Запад и рискует превратить свою страну во внешнеполитического врага России. С другой стороны, Пашинян понимает, что окончательно рвать отношения с Москвой не следует, ведь тогда Армения окажется один на один с целым ворохом проблем, пояснил Сипров.
Так, Турция и Азербайджан — очевидные противники армянской стороны, и если Ереван отказывается от сотрудничества по линии ОДКБ, то упомянутые государства активизируют свои усилия и попробуют силой решить вопрос с Зангезурским коридором, предположил эксперт. По его мнению, Пашинян понимает, что НАТО не вступится в этом случае за Армению, поэтому вопрос о закрытии российских военных баз в стране Ереваном даже не ставился.
Собеседник издания резюмировал, что Пашинян продолжит "мотать нервы российскому руководству", но вряд ли решится вывести страну из ОДКБ, хотя политик и продолжает игнорировать мероприятия организации.
Напомним, в интервью телеканалу France 24 премьер Армении сказал, что страна приостанавливает своё участие в ОДКБ. Организация якобы не выполнила договорённости в отношении Еревана. При этом Пашинян заверил, что российская военная база продолжит находиться в Армении. В Кремле сообщили, что никаких разъяснений от Еревана пока не поступало. Также армянская сторона не подавала заявления о "заморозке" отношений генсеку ОДКБ.