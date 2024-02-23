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Кремль ждёт от Армении разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ

Песков: Кремль не получал разъяснений от Еревана после слов Пашиняна по ОДКБ

23 февраля, 09:28
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ереван не связывался с Кремлём и не давал объяснений после высказывания армянского премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке членства республики в ОДКБ.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Я имею в виду, с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят", — пояснил телеканалу "Звезда" представитель Кремля.

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Ранее в беседе с телеканалом France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. По его словам, в отношении армянской стороны не были выполнены некие условия, при этом российская военная база продолжит находиться в Армении. В ОДКБ сообщили, что пока никаких заявлений от Еревана не поступало.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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