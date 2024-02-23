Кремль ждёт от Армении разъяснений после слов Пашиняна об ОДКБ Песков: Кремль не получал разъяснений от Еревана после слов Пашиняна по ОДКБ 23 февраля, 09:28 Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ереван не связывался с Кремлём и не давал объяснений после высказывания армянского премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке членства республики в ОДКБ.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Я имею в виду, с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят", — пояснил телеканалу "Звезда" представитель Кремля.

Ранее в беседе с телеканалом France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приостановлено. По его словам, в отношении армянской стороны не были выполнены некие условия, при этом российская военная база продолжит находиться в Армении. В ОДКБ сообщили, что пока никаких заявлений от Еревана не поступало.

Авторы Татьяна Миссуми