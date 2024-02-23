"Рвёт связи с РФ и устремляется на Запад": В ГД объяснили решение Армении по ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, приостановив участие страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокладывает курс на выход из этой структуры. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин.

"То, что сказал Пашинян, просто лишний раз является констатацией уже произошедшего, по причинам, о которых не трудно догадаться: его поездки на Запад, участие в Мюнхенской конференции, контакты с западниками, желание лишний раз подтвердить, что он рвёт связи с Россией и устремляется на Запад", — заявил Затулин в интервью с "Газетой.Ru".

С некоторых пор Армения не принимает участия ни в учениях ОДКБ и не появляется на конференциях соответствующего формата. После заявления Пашиняна о приостановке участия в договоре, следует рассчитывать на закрепление таких позиций, в том числе в отношении Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Сейчас армянский премьер-министр сделал свой ход и будет выжидать момент для следующего действия, пока в его стране накаляются антироссийские настроения на фоне агитации самого Пашиняна и его единомышленников, считает зампред Госдумы по делам СНГ.

По его словам, страны-участники ОДКБ могут и самостоятельно исключить Армению из договора в том случае, если членство страны будет представлять угрозу непосредственно организации. Сейчас ситуация зависит от дальнейших действий Еревана. Вместе с тем депутат допустил, что Пашинян планирует упразднить российскую военную базу, располагающуюся в городе Гюмри.

Затулин отмечает, что база в Гюмри не имеет прямого отношения к ОДКБ, а сам город раньше носил название Александрополь. Там также располагается Холм Славы, на котором возведён монумент, посвящённый совместному противостоянию русских и армянских воинов туркам.

"База в Гюмри находится в Армении на основе двусторонних соглашений, но я совершенно не исключаю заинтересованность Пашиняна избавиться и от неё", — добавил парламентарий.