Армения потребовала у России отозвать пограничников ФСБ из аэропорта Звартноц

Ереван направил Москве официальное письмо с требованием отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Армения направила официальное письмо в РФ с чёткой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска", — заявил на пресс-конференции Григорян.