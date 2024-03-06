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6 марта, 13:30

Армения потребовала у России отозвать пограничников ФСБ из аэропорта Звартноц

Ереван направил Москве официальное письмо с требованием отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Об этом на брифинге сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

"Армения направила официальное письмо в РФ с чёткой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска", — заявил на пресс-конференции Григорян.

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Это не первый враждебный шаг Еревана в адрес Москвы за последние недели. В конце января премьер Армении Никол Пашинян сообщил о том, что Ереван приостанавливает участие в ОДКБ. Организация якобы не выполнила договорённости в отношении республики. В Кремле никаких разъяснений от армянской стороны не получили. При этом Пашинян заявил, что заморозка отношений означает отказ от участия в мероприятиях на высшем уровне. Спикер парламента республики Ален Симонян позже пояснил, что Ереван не собирается выходить из ОДКБ.

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Shutterstock / Dmitriy Kandinskiy

Андрей Бражников
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