Пашинян: Россию уведомили, что Армения может сама нести службу в Звартноце
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Армянские пограничники уведомили российских коллег о том, что Ереван сам может нести службу в местном аэропорту Звартноц и в их содействии не нуждается. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, они обратились с письмом к дислоцированным в Армении российским погранвойскам, в котором поблагодарили за службу в аэропорту с момента обретения страной независимости, а также за оказанную помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.
"[Погранвойска Армении] проинформировали, что с учётом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", — сказал Пашинян журналистам на пресс-конференции.
Как уже рассказывал Life.ru, на прошлой неделе Армения направила России официальное письмо, в котором потребовала отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Такой шаг Ереван объяснил тем, что службу там должны нести национальные пограничные войска. Как пояснил политолог, данное решение Армении имеет символическое значение и связано с обострением двусторонних отношений.