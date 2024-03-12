Пашинян: Россию уведомили, что Армения может сама нести службу в Звартноце

Армянские пограничники уведомили российских коллег о том, что Ереван сам может нести службу в местном аэропорту Звартноц и в их содействии не нуждается. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, они обратились с письмом к дислоцированным в Армении российским погранвойскам, в котором поблагодарили за службу в аэропорту с момента обретения страной независимости, а также за оказанную помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

"[Погранвойска Армении] проинформировали, что с учётом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны", — сказал Пашинян журналистам на пресс-конференции.