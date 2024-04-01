Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван пока не хочет вступать в НАТО

Ереван сейчас не заинтересован в присоединении к Североатлантическому альянсу, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Дипломат напомнил, что республика активно сотрудничает с военным блоком, поддерживая миссии НАТО в различных уголках земного шара. Например, проводятся совместные операции по поддержанию мира в Афганистане и Республике Косово, перечислил глава МИД.

"Если речь идёт о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", — заявил Мирзоян в интервью Todo Noticias, добавив, что Ереван больше заинтересован в евроинтеграции.