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31 марта, 21:36

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван пока не хочет вступать в НАТО

Ереван сейчас не заинтересован в присоединении к Североатлантическому альянсу, этот вопрос даже не стоит на повестке дня. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Дипломат напомнил, что республика активно сотрудничает с военным блоком, поддерживая миссии НАТО в различных уголках земного шара. Например, проводятся совместные операции по поддержанию мира в Афганистане и Республике Косово, перечислил глава МИД.

"Если речь идёт о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", — заявил Мирзоян в интервью Todo Noticias, добавив, что Ереван больше заинтересован в евроинтеграции.

В НАТО призвали Армению вступить в альянс
В НАТО призвали Армению вступить в альянс

О нежелании Армении прятаться под "зонтиком" НАТО ранее сообщал и премьер-министр республики Никол Пашинян. Он твёрдо заявил, что Ереван не ведёт обсуждений о возможности присоединения к блоку. При этом в стране задумались о вступлении в ЕС — с объединением невоенного формата не против налаживать отношения.

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Flickr / NATO

Илья Пушкарев
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