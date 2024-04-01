В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности организации

Организация Договора о коллективной безопасности считает зоной своей ответственности в Армении её суверенную территорию. Так в ОДКБ ответили на соответствующий вопрос армянского премьера Никола Пашиняна.

"Зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит госграница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и её соседями", — цитирует "Sputnik Ближнее зарубежье" заявление ОДКБ.