В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности организации
ОДКБ: Суверенная территория Армении попадает под зону ответственности организации
Организация Договора о коллективной безопасности считает зоной своей ответственности в Армении её суверенную территорию. Так в ОДКБ ответили на соответствующий вопрос армянского премьера Никола Пашиняна.
"Зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит госграница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и её соседями", — цитирует "Sputnik Ближнее зарубежье" заявление ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что без прояснения этого вопроса Ереван выйдет из ОДКБ. Также он отметил, что сейчас участие Армении в организации, по сути, "заморожено".
Напомним, в феврале Армения приостановила членство в ОДКБ. Решение было объяснено тем, что организация якобы не соблюдала свои обязательства. Заморозка отношений, пояснил тогда Пашинян, означает отсутствие постпреда и отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. К слову, уже 29 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян сделал менее категоричное заявление: по его словам, у Еревана нет решения выйти из ОДКБ, однако этот вариант не исключён.
TACC / Валерий Шарифулин