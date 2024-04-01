Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 14:37

В ОДКБ ответили Пашиняну на вопрос о зоне ответственности организации

ОДКБ: Суверенная территория Армении попадает под зону ответственности организации

Организация Договора о коллективной безопасности считает зоной своей ответственности в Армении её суверенную территорию. Так в ОДКБ ответили на соответствующий вопрос армянского премьера Никола Пашиняна.

"Зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит госграница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и её соседями", — цитирует "Sputnik Ближнее зарубежье" заявление ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил, что без прояснения этого вопроса Ереван выйдет из ОДКБ. Также он отметил, что сейчас участие Армении в организации, по сути, "заморожено".

"Приготовлено в Брюсселе": Захарова раскрыла подноготную желания Армении покинуть ОДКБ
"Приготовлено в Брюсселе": Захарова раскрыла подноготную желания Армении покинуть ОДКБ

Напомним, в феврале Армения приостановила членство в ОДКБ. Решение было объяснено тем, что организация якобы не соблюдала свои обязательства. Заморозка отношений, пояснил тогда Пашинян, означает отсутствие постпреда и отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. К слову, уже 29 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян сделал менее категоричное заявление: по его словам, у Еревана нет решения выйти из ОДКБ, однако этот вариант не исключён.

Обложка ©

TACC / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров