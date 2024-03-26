Пашинян: Ереван не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их

Армения не участвует в принятии решений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и не блокирует их. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, участие Еревана в ОДКБ сейчас, по сути, "заморожено".

"Мы заморозили участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", — сказал Пашинян в интервью греческой газете Kathimerini.