Пашинян: Ереван не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их
Армения не участвует в принятии решений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и не блокирует их. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, участие Еревана в ОДКБ сейчас, по сути, "заморожено".
"Мы заморозили участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них", — сказал Пашинян в интервью греческой газете Kathimerini.
Напомним, в феврале Армения приостановила членство в ОДКБ. Решение было объяснено тем, что организация якобы не соблюдала свои обязательства. Заморозка отношений, пояснил тогда Пашинян, означает отсутствие постпреда и отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. К слову, уже 29 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян сделал менее категоричное заявление: по его словам, у Еревана нет решения выйти из ОДКБ, однако этот вариант не исключён.
TACC / EPA