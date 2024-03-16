"Приготовлено в Брюсселе": Захарова раскрыла подноготную желания Армении покинуть ОДКБ
Захарова: Возможный выход Армении из ОДКБ противоречит её национальным интересам
Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречит её интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что каждое государство вправе само выбирать, с кем оно хочет развивать отношения, однако это должно происходить с опорой на реальные национальные интересы.
"Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".
Захарова указала, что армянские власти навязывают своим гражданам негативный взгляд на членство в ОДКБ по указке извне, а сама эта "информационная похлёбка была приготовлена где-то в районе Брюсселя". Она напомнила, что ОДКБ никогда не вредила Еревану.
Решать судьбу отношений Армении и ОДКБ всё равно будут власти республики, однако, отметила дипломат, не стоит делать этого на основе несуществующих фактов. Она также призвала Ереван "не прятаться за ОДКБ", пытаясь уйти от ответственности или "найти того, кто на самом деле якобы виновен".
Напомним, в минувшем феврале Армения приостановила членство в ОДКБ. Решение было объяснено тем, что Организация якобы не соблюдала свои обязательства. Заморозка отношений, пояснил премьер-министр Никол Пашинян, означает отсутствие постпреда и отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. К слову, уже 29 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян сделал менее категоричное заявление: по его словам, у Еревана нет решения выйти из ОДКБ, однако этот вариант не исключён.
Telegram / МИД России