"Приготовлено в Брюсселе": Захарова раскрыла подноготную желания Армении покинуть ОДКБ

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) противоречит её интересам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что каждое государство вправе само выбирать, с кем оно хочет развивать отношения, однако это должно происходить с опорой на реальные национальные интересы.

"Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".

Захарова указала, что армянские власти навязывают своим гражданам негативный взгляд на членство в ОДКБ по указке извне, а сама эта "информационная похлёбка была приготовлена где-то в районе Брюсселя". Она напомнила, что ОДКБ никогда не вредила Еревану.