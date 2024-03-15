Дипломат Стано: В Европе приветствуют стремление Армении вступить в ЕС

Европарламент 13 марта принял резолюцию с призывом рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). В связи с этим представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью газете "Известия" сообщил, что Ереван имеет право подать заявку на вступление в это политико-экономическое объединение.

По его словам, любое государство имеет право стремиться к лучшему будущему для своего народа. В частности, страны мира свободны в своём решении о том, каким образом это будущее предстоит обеспечить.

"Что касается членства в ЕС, каждая европейская страна — её народ и правительство — должны решить, хотят ли они подать заявку на вступление в ЕС", — заявил дипломат, комментируя вероятность вступления Армении в Евросоюз.

Помимо того, Стано отметил, что заявка о вступлении какой-либо страны в Евросоюз рассматривается уже действующими членами этого политико-экономического блока. После этого, как подчеркнул собеседник издания, решение принимается государствами-членами ЕС "на основе договоров Евросоюза и установленных критериев".