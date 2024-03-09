Власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Евросоюз

Власти Армении обсуждают идею членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян. По его словам, пока "никто не может быть уверенным или предугадать" исход этого процесса.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трёх-четырёх лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС", — сказал армянский министр в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Мирзоян отметил, что у армянского народа есть европейские устремления, а ЕС и США в свою очередь активно содействуют демократическим реформам в республике.