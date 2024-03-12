Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ

Ереван выйдет из ОДКБ, если объединение не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенности страны. Такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что армянская сторона получила от организации заверения о готовности перебросить миротворцев на границу с Азербайджаном, однако ОДКБ не "указала на зону своей ответственности в республике".

"У нас возник вопрос: миротворцы — это нейтральная сторона, а ОДКБ — наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении — красная линия для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали", — указал он.

И сегодня, по словам политика, этот вопрос находится "на столе". Если в ОДКБ дадут на него ответ, который будет соответствовать представлениям Еревана, то это будет означать, что вопросы между Арменией и организацией решены, со всеми вытекающими из этого последствиями.