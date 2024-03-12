Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ при нерешении поднятых вопросов суверенности
Ереван выйдет из ОДКБ, если объединение не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенности страны. Такое заявление сделал премьер Армении Никол Пашинян. Он отметил, что армянская сторона получила от организации заверения о готовности перебросить миротворцев на границу с Азербайджаном, однако ОДКБ не "указала на зону своей ответственности в республике".
"У нас возник вопрос: миротворцы — это нейтральная сторона, а ОДКБ — наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении — красная линия для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали", — указал он.
И сегодня, по словам политика, этот вопрос находится "на столе". Если в ОДКБ дадут на него ответ, который будет соответствовать представлениям Еревана, то это будет означать, что вопросы между Арменией и организацией решены, со всеми вытекающими из этого последствиями.
"Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать", — заявил Пашинян.
Напомним, в феврале Life.ru сообщал о том, что Армения приостанавливает членство в ОДКБ, потому что организация якобы не соблюла обязательства перед Ереваном. Москва заявила, что не получала комментариев на этот счёт от армянской стороны. Кроме того, страна не направляла заявление о заморозке отношений и генеральному секретарю организации. 28 февраля Пашинян отметил, что заморозка отношений с объединением означает отсутствие постпреда страны при организации, а также отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. Однако через сутки решение изменили. Спикер парламента Армении указал, что у страны нет намерения покидать состав ОДКБ.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ / POOL