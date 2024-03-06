Политолог предупредил Армению о роковых последствиях в случае выхода из ОДКБ

Если Армения примет решение покинуть состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это создаст риски для безопасности страны, заявил политолог Дмитрий Журавлёв. В то же время стать членом НАТО Еревану, по его мнению, едва ли удастся.

"ОДКБ — это союз, созданный ради безопасности. Нападение на одного его члена означает нападение на всех. А поскольку Россия — очень мощная военная держава, Азербайджан серьёзно подумает перед тем, как нападать на Армению. Сейчас среди депутатов Азербайджана уже озвучиваются идеи о том, чтобы добить Армению", — объяснил он в беседе с "Лентой.ру", подчеркнув, что Баку не пойдёт на поводу у "ястребов", если за Ереваном будет стоять Россия.

В случае же выхода Армении из ОДКБ страна останется беззащитной перед Азербайджаном и Турцией. При этом ни особо эффективного оружия, ни армии беспилотников у неё нет. А если Ереван рассчитывает на поддержку стран НАТО, то они смогут помочь разве что поставками вооружения и техники, которые и передать армянским военным будет очень непросто.