Политолог предупредил Армению о роковых последствиях в случае выхода из ОДКБ
Политолог Журавлёв: Безопасность Армении окажется под угрозой при выходе из ОДКБ
Если Армения примет решение покинуть состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это создаст риски для безопасности страны, заявил политолог Дмитрий Журавлёв. В то же время стать членом НАТО Еревану, по его мнению, едва ли удастся.
"ОДКБ — это союз, созданный ради безопасности. Нападение на одного его члена означает нападение на всех. А поскольку Россия — очень мощная военная держава, Азербайджан серьёзно подумает перед тем, как нападать на Армению. Сейчас среди депутатов Азербайджана уже озвучиваются идеи о том, чтобы добить Армению", — объяснил он в беседе с "Лентой.ру", подчеркнув, что Баку не пойдёт на поводу у "ястребов", если за Ереваном будет стоять Россия.
В случае же выхода Армении из ОДКБ страна останется беззащитной перед Азербайджаном и Турцией. При этом ни особо эффективного оружия, ни армии беспилотников у неё нет. А если Ереван рассчитывает на поддержку стран НАТО, то они смогут помочь разве что поставками вооружения и техники, которые и передать армянским военным будет очень непросто.
"Армянское руководство решило, что страну защитит Запад. Поэтому нужно как можно скорее выходить из ОДКБ, чтобы не раздражать никого членством в российском военном объединении. Но Запад принципиально никого не обороняет, Армению — тем более", — резюмировал Журавлёв.
Напомним, ранее стало известно о том, что Армения приостанавливает членство в ОДКБ в связи с тем, что организация якобы не соблюла обязательства перед армянской стороной. При этом в Кремле заявили, что не получали комментариев на этот счёт от Еревана. Кроме того, страна не направляла заявление о заморозке отношений и генеральному секретарю организации. Позже армянский премьер Никол Пашинян заявил, что заморозка отношений с ОДКБ означает отсутствие постпреда страны при организации, а также отказ участвовать в мероприятиях высокого и высшего уровня. Впрочем, через день спикер парламента Армении сказал, что у страны нет намерения покидать состав ОДКБ.
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