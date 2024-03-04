Песков: В графике Путина нет контактов с премьером Армении Пашиняном

В графике президента России Владимира Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ближайшее время. Однако они могут быть оперативно организованы при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент контактов на высшем уровне в графике не предусмотрено. Вместе с тем при необходимости, конечно, [такие контакты] могут появиться, телефонные разговоры достаточно быстро могут быть организованы", — указал представитель Кремля на брифинге.