Захарова считает, что власти Армении продают свой народ ради бонусов от США и ЕС
Власти Армении буквально продают свой народ ради эфемерных бонусов от ЕС и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на брифинге в среду, 3 апреля.
Слова представительницы МИД прозвучали в ответ на высказывания её коллеги из Еревана Арарата Мирзояна, который заявил, что наши страны говорят "на разных языках".
"Это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США", — сказала Захарова, назвав этот факт "очевидным".
Ранее глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнёрами Еревана. При этом он отметил, что это нельзя назвать "поворотом" курса: Армения пытается обеспечить собственную безопасность, а "на Западе есть хорошие партнёры".
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