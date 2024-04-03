Захарова считает, что власти Армении продают свой народ ради бонусов от США и ЕС

Власти Армении буквально продают свой народ ради эфемерных бонусов от ЕС и США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на брифинге в среду, 3 апреля.

Слова представительницы МИД прозвучали в ответ на высказывания её коллеги из Еревана Арарата Мирзояна, который заявил, что наши страны говорят "на разных языках".

"Это отражает стремление нынешних армянских властей пожертвовать всем массивом связей с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами ради эфемерных бонусов, которыми Ереван поманили ЕС и США", — сказала Захарова, назвав этот факт "очевидным".