Песков назвал Армению близким и важным союзником России

"Вы знаете, что Армения — это наш близкий партнёр, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить", — заявил журналистам представитель Кремля.