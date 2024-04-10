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10 апреля, 10:04

Песков назвал Армению близким и важным союзником России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Армению близким и важным союзником Москвы. Он считает, что значение отношений между странами трудно переоценить.

"Вы знаете, что Армения — это наш близкий партнёр, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить", — заявил журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва рассчитывает, что сложные моменты в отношениях РФ и Армении будут находить своё разрешение в рамках диалога.

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Отношения с Арменией ранее оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" США и ЕС. Между тем недавно глава МИД Армении назвал Вашингтон и Европу основными партнёрами, отметив, что это нельзя назвать "поворотом" курса.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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