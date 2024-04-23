Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом
Премьер Пашинян: Армения и Запад никогда не были далеки друг от друга
Армения не осуществляет сближение с Западом, так как никогда не была от него далека. Страны лишь укрепляют связи благодаря общему стремлению к демократии, заявил в интервью британским журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Мы никогда не находились далеко от Запада, чтобы сейчас приближаться. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС подписали ещё предыдущие власти", — подчеркнул политик.
Пашинян напомнил, что с 2018 года новое Правительство Армении взяло стратегический курс на построение демократического государства. Достижения Еревана в этом вопросе способствуют углублению отношений с Западом, считает премьер.
Ранее Пашинян заявлял, что отношения России и Армении переживают тяжёлые времена. Однако Ереван продолжает оставаться важным союзником Москвы, уверены в Кремле.
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