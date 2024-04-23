Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом

Армения не осуществляет сближение с Западом, так как никогда не была от него далека. Страны лишь укрепляют связи благодаря общему стремлению к демократии, заявил в интервью британским журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы никогда не находились далеко от Запада, чтобы сейчас приближаться. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС подписали ещё предыдущие власти", — подчеркнул политик.