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22 апреля, 21:20

Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом

Премьер Пашинян: Армения и Запад никогда не были далеки друг от друга

Армения не осуществляет сближение с Западом, так как никогда не была от него далека. Страны лишь укрепляют связи благодаря общему стремлению к демократии, заявил в интервью британским журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы никогда не находились далеко от Запада, чтобы сейчас приближаться. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с ЕС подписали ещё предыдущие власти", — подчеркнул политик.

Пашинян напомнил, что с 2018 года новое Правительство Армении взяло стратегический курс на построение демократического государства. Достижения Еревана в этом вопросе способствуют углублению отношений с Западом, считает премьер.

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Ранее Пашинян заявлял, что отношения России и Армении переживают тяжёлые времена. Однако Ереван продолжает оставаться важным союзником Москвы, уверены в Кремле.

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Shutterstock / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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