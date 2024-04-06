"Становится всё более очевидным": Слуцкий предрёк Армении путь Украины
Слуцкий: Пашинян делает из Армении "вторую Украину" по воле Запада
Армения повторяет путь Украины и рискует стать новым "антироссийским полигоном" Запада, если премьер-министр страны Никол Пашинян не сменит прежний курс. Такого мнения придерживается лидер либерал-демократов в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.
"Пашинян ведёт Ереван по украинскому пути. И это становится всё более очевидным по мере развития формата Армения – США – ЕС", — подчеркнул депутат.
Парламентарий напомнил, что ставка Запада на Киев в прокси-войне против Москвы не сработала, а потому Брюссель и Вашингтон начали искать способы реанимировать свой план по ослаблению России. Сначала выбор пал на Молдавию, но позже новым тараном было решено сделать Армению. Уже сейчас евроатлантические "ястребы" намереваются оказать Еревану всестороннюю помощь. Разумеется, не безвозмездно, уверен Слуцкий.
"Такого рода "помощь" оборачивается утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами. Вопрос: хотят ли граждане этих двух стран всего этого с повторением "украинского варианта", — подытожил лидер ЛДПР.
Схожую идею ранее озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, Ереван готов пожертвовать всем ради "эфемерных бонусов" США и ЕС. Между тем недавно глава МИД Армении назвал Вашингтон и Европу основными партнёрами, отметив, что это нельзя назвать "поворотом" курса.
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