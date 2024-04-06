"Становится всё более очевидным": Слуцкий предрёк Армении путь Украины

Армения повторяет путь Украины и рискует стать новым "антироссийским полигоном" Запада, если премьер-министр страны Никол Пашинян не сменит прежний курс. Такого мнения придерживается лидер либерал-демократов в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

"Пашинян ведёт Ереван по украинскому пути. И это становится всё более очевидным по мере развития формата Армения – США – ЕС", — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что ставка Запада на Киев в прокси-войне против Москвы не сработала, а потому Брюссель и Вашингтон начали искать способы реанимировать свой план по ослаблению России. Сначала выбор пал на Молдавию, но позже новым тараном было решено сделать Армению. Уже сейчас евроатлантические "ястребы" намереваются оказать Еревану всестороннюю помощь. Разумеется, не безвозмездно, уверен Слуцкий.