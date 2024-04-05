Инструмент для реализации амбиций: В МИД РФ раскрыли, какой цели добивается Запад с помощью Армении

Москва считает прошедшую в пятницу встречу армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС новым усилием Коллективного Запада сделать Южный Кавказ частью геополитической конфронтации. Вмешательство внешних сил в политику этого региона может стать причиной негативных последствий в области безопасности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 года в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку Коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние", — сказано в тексте сообщения.

Запад поступает опрометчиво и дестабилизирует ситуацию, вмешиваясь в дела Южного Кавказа со стремлением встать между странами региона и их соседями. Это может повлечь за собой самые негативные последствия для стабильности этой территории, её безопасности и экономического развития, спровоцировав рост напряжённости, который нельзя будет регулировать, заявили представители МИД России. Там отметили, что Запад собирается сделать Армению инструментом для претворения в жизнь своих идей на Южном Кавказе.

"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьёзных проблем в экономике и оттоком населения", — заявили в МИД России.