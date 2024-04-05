Инструмент для реализации амбиций: В МИД РФ раскрыли, какой цели добивается Запад с помощью Армении
В МИД РФ заявили, что США и ЕС пытаются убедить Армению выйти из ЕАЭС и ОДКБ
Москва считает прошедшую в пятницу встречу армянского премьера Никола Пашиняна с представителями США и ЕС новым усилием Коллективного Запада сделать Южный Кавказ частью геополитической конфронтации. Вмешательство внешних сил в политику этого региона может стать причиной негативных последствий в области безопасности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 года в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку Коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние", — сказано в тексте сообщения.
Запад поступает опрометчиво и дестабилизирует ситуацию, вмешиваясь в дела Южного Кавказа со стремлением встать между странами региона и их соседями. Это может повлечь за собой самые негативные последствия для стабильности этой территории, её безопасности и экономического развития, спровоцировав рост напряжённости, который нельзя будет регулировать, заявили представители МИД России. Там отметили, что Запад собирается сделать Армению инструментом для претворения в жизнь своих идей на Южном Кавказе.
"Нам известно, что Вашингтон и Брюссель — под эфемерные обещания — добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьёзных проблем в экономике и оттоком населения", — заявили в МИД России.
В дипведомстве заверили, что поддержка, обещанная в Брюсселе, не сможет сравниться с "многомиллиардными" выгодами от партнёрства с РФ в рамках ЕАЭС и СНГ, поскольку Москва намерена и дальше развивать отношения с Ереваном.
Напомним, 5 апреля в столице Бельгии прошло совещание премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Армянский лидер обсудил с ними возможности для экономического развития своей страны. На фоне этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас необходимо дождаться официальных заявлений представителей Армении. А представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула армянские власти в том, что те торгуют своим народом ради подачек США и ЕС. В свою очередь глава МИД Армении считает именно США и Европу основными друзьями его страны.
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