Песков призвал дождаться официальных заявлений после переговоров Армении, ЕС и США

Кремль будет готов оценить итоги переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии и госсекретарём США после появления официальных заявлений Еревана по итогам встречи. Об этом заявил журналистам сегодня, 5 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока полная повестка дня этой встречи неизвестна, есть лишь "определённые сообщения" на этот счёт.

Ранее стало известно, что 5 апреля в столице Бельгии пройдёт встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном. С новыми партнёрами армянский лидер собирается обсудить пути экономического развития своей страны. Отметим, что прежде "брюссельский формат" урегулирования ситуации на Южном Кавказе реализовывался при участии России и Азербайджана, однако ранее глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнёрами Еревана. При этом он отметил, что это нельзя назвать "поворотом" курса: Армения пытается обеспечить собственную безопасность, а "на Западе есть хорошие партнёры".