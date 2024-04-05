Алиев заявил, что встреча США – ЕС – Армения направлена против Азербайджана 5 апреля, 12:44 Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов

Трёхсторонняя встреча США – ЕС – Армения нацелена на то, чтобы изолировать Азербайджан и разорвать любое сотрудничество на Южном Кавказе. Об этом сказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев, принимая экс-главу МИД Турции и руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу.

"Хотя в последние дни высокопоставленные лица как США, так и Европейского союза в ходе телефонных разговоров, состоявшихся по их инициативе, пытались убедить нас в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана, мы знаем, что она направлена против Азербайджана и сотрудничества на Южном Кавказе", — пояснил Алиев, которого цитирует АзерТАдж.

По словам главы Азербайджана, страны Запада явно хотят создать разделительные линии в регионе и пытаются сформировать ситуацию изолированности для Баку.

Напомним, 5 апреля в столице Бельгии пройдёт встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Ранее "брюссельский формат" урегулирования ситуации на Южном Кавказе реализовывался при участии России и Азербайджана, но позже Ереван назвал США и Европу основными своими партнёрами. При этом Пашинян не стал говорить о "повороте" курса: Армения якобы пытается обеспечить собственную безопасность, а "на Западе есть хорошие партнёры". В Кремле отказались комментировать предстоящую встречу и предложили дождаться её итогов.

Авторы Татьяна Миссуми