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30 апреля, 15:26

Глава МИД Армении Мирзоян признал нерешённые проблемы в отношениях с Россией

В отношениях Армении и Российской Федерации возникли определённые проблемы, но Ереван и Москва обсуждают способы их решения. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"В контексте армяно-российских отношений есть определённые проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях", сказал он в эфире телекомпании Al Jazeera.

Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом
Пашинян заявил о давнишнем сближении Армении с Западом

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже говорил, что в отношениях Москвы и Еревана наступил кризис. Позже он поставил под сомнение смысл участия своей страны в ОДКБ. Впоследствии Армения не отправила своего представителя на XII Международную встречу по вопросам безопасности, которая проходила в Петербурге 23 апреля.

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ТАСС / EPA / Federico Gutierrez

Юрий Лысенко
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