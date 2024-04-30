Глава МИД Армении Мирзоян признал нерешённые проблемы в отношениях с Россией

В отношениях Армении и Российской Федерации возникли определённые проблемы, но Ереван и Москва обсуждают способы их решения. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

"В контексте армяно-российских отношений есть определённые проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях", — сказал он в эфире телекомпании Al Jazeera.