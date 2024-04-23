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23 апреля, 20:17

Секретарь Совбеза Армении не поедет на встречу по безопасности в Петербурге

Армения не станет участвовать в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая стартовала 23 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза республики сообщило агентство Armenpress.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в международной встрече", — сказано в тексте.

В агентстве не уточнили, почему Ереван отказался от отправки своей делегации на ежегодное мероприятие. Впрочем, у Армении ещё есть время изменить решение — встреча продлится в Северной столице до 25 апреля.

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Обложка ©

Unsplash / Tigran Kharatyan

Илья Пушкарев
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