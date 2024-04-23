Секретарь Совбеза Армении не поедет на встречу по безопасности в Петербурге

Армения не станет участвовать в XII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая стартовала 23 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза республики сообщило агентство Armenpress.

В агентстве не уточнили, почему Ереван отказался от отправки своей делегации на ежегодное мероприятие. Впрочем, у Армении ещё есть время изменить решение — встреча продлится в Северной столице до 25 апреля.