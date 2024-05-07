Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы
Пашинян пообещал отключить телеканалы из России, которые неуважительны к Армении
Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / AP / Johanna Geron
Премьер-министр Никол Пашинян пообещал отключать вещание российских телеканалов, которые неуважительно относятся к Армении. По его словам, Ереван готов "много раз просить, потом несколько раз потребовать" об этом и в случае неисполнения — действовать.
"Мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и её интересам... И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено", — сказал премьер республики.
Ранее в Армении заблокировали трансляцию передач "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" в составе мультиплекса "РТР-Планета". Власти объяснили это "постоянными нарушениями".