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7 мая, 11:39

Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы

Пашинян пообещал отключить телеканалы из России, которые неуважительны к Армении

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / AP / Johanna Geron

Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / AP / Johanna Geron

Премьер-министр Никол Пашинян пообещал отключать вещание российских телеканалов, которые неуважительно относятся к Армении. По его словам, Ереван готов "много раз просить, потом несколько раз потребовать" об этом и в случае неисполнения — действовать.

"Мы просим российские каналы уважительно относиться к Армении и её интересам... И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено", — сказал премьер республики.

Пашинян: В отношениях Армении и РФ есть проблемы, Ереван нацелен на их решение
Пашинян: В отношениях Армении и РФ есть проблемы, Ереван нацелен на их решение

Ранее в Армении заблокировали трансляцию передач "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" в составе мультиплекса "РТР-Планета". Власти объяснили это "постоянными нарушениями".

Матвей Константинов
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