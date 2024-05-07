Пашинян: В отношениях Армении и РФ есть проблемы, Ереван нацелен на их решение
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Москвой есть множество накопившихся проблем. При этом он указал на нацеленность решить их.
"Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией", — сказал Пашинян, добавив, что в Ереване нацелены на их решение.
Ранее Пашинян заявил, что в отношениях Москвы и Еревана наступил кризис. Позже политик поставил под сомнение смысл участия своей страны в ОДКБ. Впоследствии Армения не отправила своего представителя на XII Международную встречу по вопросам безопасности, которая проходила в Петербурге 23 апреля. Глава МИД страны Арарат Мирзоян также признал наличие нерешённых проблем в отношениях с Россией.
ТАСС / Александр Патрин