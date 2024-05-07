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7 мая, 09:58

Пашинян: В отношениях Армении и РФ есть проблемы, Ереван нацелен на их решение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Москвой есть множество накопившихся проблем. При этом он указал на нацеленность решить их.

"Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией", — сказал Пашинян, добавив, что в Ереване нацелены на их решение.

Пашинян решил не ехать на инаугурацию Путина
Пашинян решил не ехать на инаугурацию Путина

Ранее Пашинян заявил, что в отношениях Москвы и Еревана наступил кризис. Позже политик поставил под сомнение смысл участия своей страны в ОДКБ. Впоследствии Армения не отправила своего представителя на XII Международную встречу по вопросам безопасности, которая проходила в Петербурге 23 апреля. Глава МИД страны Арарат Мирзоян также признал наличие нерешённых проблем в отношениях с Россией.

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ТАСС / Александр Патрин

Никита Никонов
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