В Армении запретили передачи Соловьёва

Армения заблокировала трансляцию передач "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" в составе мультиплекса "РТР-Планета". Как сообщил на своей странице в Facebook* замминистра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян, причиной запрета стали "постоянные нарушения", которые зафиксировала Комиссия по телевидению и радио Армении.