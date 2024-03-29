В Армении запретили передачи Соловьёва
Армения заблокировала трансляцию передач "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" в составе мультиплекса "РТР-Планета". Как сообщил на своей странице в Facebook* замминистра высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян, причиной запрета стали "постоянные нарушения", которые зафиксировала Комиссия по телевидению и радио Армении.
"На основании фактов постоянных нарушений, зафиксированных в регионе, заблокировали трансляцию авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на общественном мультиплексе телеканала "РТР-Планета" на территории Республики Армения", — проинформировал Погосян.
"РТР-Планета" — международный телеканал российской общественной вещательной компании "ВГТРК" (РТР), представляющий зрителям программы собственного производства, транслируемые на национальном канале "Россия-1", а также новости и информацию.
Напомним, в начале марта Армения направила России официальное письмо, в котором потребовала отозвать пограничников ФСБ РФ из аэропорта Звартноц. Это объяснили тем, что службу там должны нести национальные войска. После этого премьер республики Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники сами могут служить в аэропорту Звартноц и в содействии российских коллег не нуждаются.
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