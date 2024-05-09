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9 мая, 08:14

Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин после Парада Победы на Красной площади по традиции возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняли участие коллеги российского лидера из других стран, которые прибыли в Москву, чтобы именно здесь встретить 79-ю годовщину Великой Победы над фашизмом.

Лидеры стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили память погибших минутой молчания. Видео © Пресс-служба Кремля

Вместе с Владимиром Путиным мемориалу у Кремлёвской стены поклонились президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель, Лаоса Тхонглун Сисулит, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Ранее в ходе своего выступления Путин назвал День Победы подлинно народным, священным праздником, а также объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обложка ©

Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Марина Калегина
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