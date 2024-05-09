Президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Под звуки метронома гости Парада Победы на трибунах поднялись с мест, чтобы молча выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

"Сегодня склоняем головы перед всеми, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Объявляется минута молчания", — произнёс глава государства.

Путин объявил минуту молчания о погибших в годы Великой Отечественной войны. Видео © Life.ru

Как и год назад, глава государства в своей речи выделил также участников специальной военной операции. Президент предложил собравшимся почтить память бойцов, погибших на Украине.