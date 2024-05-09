На Красной площади в Москве начался главный Парад Победы

В Москве начался торжественный парад, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы. В нём примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц вооружения и военной техники. Ожидается, что во время парада могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку "Коалиция". На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Традиционно к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью обратится президент России Владимир Путин.