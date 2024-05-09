На Красной площади в Москве начался главный Парад Победы
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В Москве начался торжественный парад, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы. В нём примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц вооружения и военной техники. Ожидается, что во время парада могут представить новую самоходно-артиллерийскую установку "Коалиция". На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Традиционно к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью обратится президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов перед Парадом Победы. Видео © Life.ru
Ранее Life.ru писал, что участники Парада Победы на Красной площади будут обеспечены всем необходимым в соответствии с погодными условиями. Как считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, аномальный снегопад не помешает празднованию Дня Победы, а также проведению торжественного мероприятия.