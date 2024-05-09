В Кремле заявили, что аномальная погода не помешает проведению Парада Победы

Участники Парада Победы на Красной площади будут обеспечены всем необходимым в соответствии с погодными условиями. Как считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, аномальный снегопад не помешает празднованию Дня Победы, а также проведению торжественного мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что погода не помешает проведению Парада Победы на Красной площади. Видео © Telegram / Зарубин

Говоря о предстоящем параде, Песков сообщил, что неблагоприятные погодные условия никогда не являлись препятствием для российских военных. Что касается зрителей на трибунах, то они будут обеспечены пледами.

"Погода не будет препятствием, потому что 9 Мая — это главный праздник в нашей стране. Погода — это не главное", — ответил Песков на вопрос корреспондента Екатерины Коростовцевой.