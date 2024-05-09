Замёл Красную площадь и окутал хлопьями цветы: Life.ru публикует фото накрывшего Москву майского снегопада
Накрывший Москву майский снегопад замёл Красную площадь и окутал хлопьями цветы
Майский снегопад замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Обрушившийся на Москву майский снегопад накрыл белыми хлопьями снега распустившиеся цветы и замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Life.ru публикует последствия снежного весеннего апокалипсиса.
Обрушившийся на Москву майский снегопад накрыл белыми хлопьями снега распустившуюся сирень и замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Видео © Life.ru / Павел Баранов
Майский снегопад замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Майский снегопад замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Майский снегопад замёл снегом Красную площадь в преддверии торжественного парада Победы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 мая по Московской области ожидается до –3…–4, в столице — около 0 градусов. Во время парада Победы ожидается около 0…+2, а днём температура повысится до +5 градусов.
Снегопад накрыл белыми хлопьями снега распустившуюся сирень. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Ночью и утром 9 мая в Москве ожидаются заморозки. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Ночью и утром 9 Мая в Москве ожидаются заморозки. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, что 8 мая Московский регион накрыл шквалистый ветер с метелью. Синоптики обещают, что холод продолжится ещё как минимум два дня. Ожидается, что накрывший Москву майский снегопад не закончится до утра четверга, 9 мая: в общей сложности может выпасть до трёх-четырёх миллиметров осадков. Кстати, осадки интенсивнее в центре Москвы, но на юге их гораздо меньше. Досталось и ряду других российских регионов. На погоду жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.