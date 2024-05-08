Майский снег снова накрыл несколько регионов России
Майский снегопад в Нижнем Новгороде. Обложка © VK / "Открытый Нижний"
Некоторые регионы России вновь накрыли майские снегопады. На этот раз на причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.
Майский снег снова накрыл ряд регионов России. Видео © SHOT / VK / "Открытый Нижний" / ГИБДД Свердловской области / Артём Тодоров
На видео — то, как огромные снежные хлопья падают на дорогу, деревья и траву, покрывая зелень белоснежным покрывалом.
Напомним, эта, уже уходящая, весна запомнится жителям некоторых регионов внезапными майскими снегопадами. Например, 7 мая они обрушились на Санкт-Петербург. Осадки оказались настолько мощными, что дворники на автомобилях не успевали их счищать.