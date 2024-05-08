Майский снег снова накрыл несколько регионов России

Некоторые регионы России вновь накрыли майские снегопады. На этот раз на причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.

На видео — то, как огромные снежные хлопья падают на дорогу, деревья и траву, покрывая зелень белоснежным покрывалом.