Life.ru публикует видео мощного снегопада, обрушившегося на Петербург 7 мая

Северная столица во вторник, 7 мая, оправдала свой статус. Вместо майских гроз и трелей соловьёв сегодня петербуржцы наблюдали за мощным снегопадом. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как огромные снежные хлопья падают на деревья и траву, покрывая зелень белоснежным покрывалом. Снег падает настолько сильно, что дворники на машинах не успевают его чистить. По прогнозам синоптиков, завтра днём в городе выглянет солнце, а ближе к вечеру немного потеплеет.