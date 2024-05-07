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7 мая, 16:48

Life.ru публикует видео мощного снегопада, обрушившегося на Петербург 7 мая

В Санкт-Петербурге 7 мая выпал снег

Северная столица во вторник, 7 мая, оправдала свой статус. Вместо майских гроз и трелей соловьёв сегодня петербуржцы наблюдали за мощным снегопадом. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

В Санкт-Петербурге 7 мая выпал снег. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как огромные снежные хлопья падают на деревья и траву, покрывая зелень белоснежным покрывалом. Снег падает настолько сильно, что дворники на машинах не успевают его чистить. По прогнозам синоптиков, завтра днём в городе выглянет солнце, а ближе к вечеру немного потеплеет.

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Во вторник, 7 мая, погода серьёзно удивила и москвичей. В городе выпал снег, а столбики термометров упали практически до нуля. На спад циклон пойдёт только в пятницу, 10 мая.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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