Припорошенные деревья: Москвичи встретили первый майский снег

Первый майский снег встретили жители Москвы и области утром 7 мая. Крупные хлопья начали сыпать ещё с ночи, а к утру на деревьях образовался небольшой покров.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице во вторник ожидается плюсовая температура и облачная погода. Днём ожидается около шести градусов тепла, в ночь на 8 мая местами температура может опуститься до минус одного градуса. Ветер северо-восточный, северный 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.