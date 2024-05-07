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7 мая, 03:20

Припорошенные деревья: Москвичи встретили первый майский снег

В Москве 7 мая выпал снег

Первый майский снег встретили жители Москвы и области утром 7 мая. Крупные хлопья начали сыпать ещё с ночи, а к утру на деревьях образовался небольшой покров.

Первый майский снег в Москве. Видео © Life.ru

Согласно данным Гидрометцентра, в столице во вторник ожидается плюсовая температура и облачная погода. Днём ожидается около шести градусов тепла, в ночь на 8 мая местами температура может опуститься до минус одного градуса. Ветер северо-восточный, северный 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

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А ранее снежный апокалипсис сковал ряд регионов России в канун Пасхи. Сильнее всего досталось Уралу, где осадки вызвали большие пробки на трассах.

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Кадр видео Life.ru

Артур Лапсаков
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