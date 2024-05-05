Водители вторые сутки стоят в 30-километровой пробке под Екатеринбургом из-за снегопада

В Свердловской области скопилась огромная пробка на трассе Пермь – Екатеринбург, её длина составляет около 30 километров. Некоторые водители уже вторые сутки ждут, пока затор рассеется. Об этом сообщает SHOT.

Пробка на трассе Пермь – Екатеринбург. Видео © Telegram / SHOT

Пробка образовалась рядом с населённым пунктом Дружинино в Нижнесергинском районе. Водители сообщают, что её длина в направлении Екатеринбурга составляет примерно 30 километров. Некоторые из них уже двое суток не могут проехать этот участок трассы. Дорога в сторону Перми при этом остаётся свободной.