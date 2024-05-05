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Регион
5 мая, 08:45

Водители вторые сутки стоят в 30-километровой пробке под Екатеринбургом из-за снегопада

Водители застряли в 30-километровой пробке на трассе Пермь – Екатеринбург

В Свердловской области скопилась огромная пробка на трассе Пермь – Екатеринбург, её длина составляет около 30 километров. Некоторые водители уже вторые сутки ждут, пока затор рассеется. Об этом сообщает SHOT.

Пробка на трассе Пермь – Екатеринбург. Видео © Telegram / SHOT

Пробка образовалась рядом с населённым пунктом Дружинино в Нижнесергинском районе. Водители сообщают, что её длина в направлении Екатеринбурга составляет примерно 30 километров. Некоторые из них уже двое суток не могут проехать этот участок трассы. Дорога в сторону Перми при этом остаётся свободной.

Попавшие в затор жалуются, что на дороге нет пунктов, где можно согреться и получить горячее питание. В региональном ГИБДД заявили, что трасса была расчищена и обработана материалами, препятствующими появлению гололёда. За безопасностью движения следят четыре экипажа ДПС.

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Ранее на регион обрушился мощный снегопад в преддверии пасхальных торжеств. Дороги в Свердловской области заледенели, что, разумеется, вызвало на дорогах затруднения движения. Нежданный снег также нарушил электроснабжение. Местные власти принимают меры, чтобы смягчить неудобства, вызванные "майской погодой".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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