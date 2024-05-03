Снегопад и наводнение: Челябинцев предупредили о погодных катаклизмах в ближайшие дни
Жителей Челябинской области предупредили о резком подъёме уровня воды в реках
В ближайшие три дня в реках и озёрах Челябинской области может резко подняться уровень воды. Об этом в пятницу, 3 мая, заявили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.
"На реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъёмы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков", — приводит сообщение URA.RU.
Однако на этом "сюрпризы" для местных жителей не заканчиваются. На регион надвигается мощный снегопад, уже этой ночью ожидаются заморозки до пяти градусов ниже нуля. Метеорологи предупредили горожан о гололёде.
Life.ru