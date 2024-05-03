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Регион
3 мая, 13:58

Снегопад и наводнение: Челябинцев предупредили о погодных катаклизмах в ближайшие дни

Жителей Челябинской области предупредили о резком подъёме уровня воды в реках

В ближайшие три дня в реках и озёрах Челябинской области может резко подняться уровень воды. Об этом в пятницу, 3 мая, заявили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.

"На реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъёмы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков горных районов склоновым стоком в районах выпадения осадков", — приводит сообщение URA.RU.

Однако на этом "сюрпризы" для местных жителей не заканчиваются. На регион надвигается мощный снегопад, уже этой ночью ожидаются заморозки до пяти градусов ниже нуля. Метеорологи предупредили горожан о гололёде.

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Ранее о заморозках предупредили жителей Подмосковья. На Пасху в столице ожидается дождь. Синоптики объясняют майское похолодание ежегодным ультраполярным вторжением.

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Life.ru

Никита Осипов
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