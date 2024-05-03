Синоптик обвинил в майском похолодании ультраполярное вторжение

В европейской части России в последний месяц весны установилась переменчивая погода, но это вполне нормально. Объясняется такое явление ежегодным ультраполярным вторжением. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Тёплыми деньками в первой половине мая всегда нужно успевать наслаждаться. Их не так много, потому что, как правило, всё-таки в первой половине мая, особенно в период до 10-12 чисел, обязательно придёт ультраполярное вторжение", — сказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам метеоролога, в ближайшие дни ожидается сильное отставание температуры от нормы. Так, 3 мая разница составит пять градусов, однако позже показатели начнут выравниваться и отставание от нормы сократится до двух градусов. Самым же тёплым днём на неделе будет суббота, 4 мая — 8-13 градусов тепла, но в ночь на Пасху, 5 мая, возможен дождь.

"Днём в воскресенье дождь уже будет идти с перерывами, слабый, но всю картину погоды испортит порывистый ветер — северный и северо-западный. По силе — до 15 метров в секунду. Далее, до 9 мая, сильного тепла ждать не стоит", — заключил синоптик.