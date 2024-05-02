"Не в рубашках": Россиянам рассказали, какой погоды ждать на День Победы

К следующим длинным выходным погода, возможно, выправится, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он сообщил, что процесс понижения температуры уже начался и будет продолжаться. При ясной погоде возможны слабые заморозки. А вот 4 мая температура может, наоборот, немного повыситься до +12...+14 градусов по сравнению с +8...+10 градусами 3 мая. Уже 5 мая в Москве ожидается дождь, который продлится весь день. В начале следующей недели будет северный и северо-восточный ветер, а температура воздуха в дневные часы опустится ниже десяти градусов, поэтому День Победы москвичи будут отмечать "не в рубашках".

"Я очень надеюсь, что 9–12 мая всё-таки произойдёт перелом в погоде, и мы в конце концов отправим этот циклон в Сибирь, и у нас наступит повышение температуры где-нибудь до +15 градусов тепла. А это не рубашка, конечно, но безрукавкой вполне можно обойтись", — пояснил Шувалов.