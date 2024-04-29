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29 апреля, 16:06

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники

Синоптик Ильин: В Москве 1 мая ожидается пониженное атмосферное давление

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, какая погода встретит москвичей в начале месяца. Неприятных сюрпризов до 1 мая можно не ждать, однако уже в среду в российской столице ожидается пониженное атмосферное давление.

По его словам, ближайшие три дня термометры будут показывать около 20 градусов тепла. При этом вторник может стать самым жарким днём — ожидается до 23 °С.

"Атмосферное давление самое высокое будет сегодня — 760 мм рт. ст. Завтра тоже 758–760 мм рт. ст., слегка будет падать. Более серьёзное падение в среду — до 750 мм рт. ст.", — предупредил Ильин в беседе с RT.

При этом уже 2 мая температура снизится на 5–7 градусов. Днём в регионе ожидается +13...+18 °С, но есть вероятность более значительного снижения температуры. В пятницу и субботу будет ещё холоднее: температура может понизиться до 7 градусов. Кроме того, не исключены и осадки в виде небольших дождей.

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Ранее Life.ru предупреждал москвичей о том, что Москву ждут слабые заморозки на день празднования Пасхи 5 мая, волна холода накроет столичный регион почти через неделю. В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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