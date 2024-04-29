Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве на майские праздники

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, какая погода встретит москвичей в начале месяца. Неприятных сюрпризов до 1 мая можно не ждать, однако уже в среду в российской столице ожидается пониженное атмосферное давление.

По его словам, ближайшие три дня термометры будут показывать около 20 градусов тепла. При этом вторник может стать самым жарким днём — ожидается до 23 °С.

"Атмосферное давление самое высокое будет сегодня — 760 мм рт. ст. Завтра тоже 758–760 мм рт. ст., слегка будет падать. Более серьёзное падение в среду — до 750 мм рт. ст.", — предупредил Ильин в беседе с RT.

При этом уже 2 мая температура снизится на 5–7 градусов. Днём в регионе ожидается +13...+18 °С, но есть вероятность более значительного снижения температуры. В пятницу и субботу будет ещё холоднее: температура может понизиться до 7 градусов. Кроме того, не исключены и осадки в виде небольших дождей.