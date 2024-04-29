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В Москву вернутся заморозки на Пасху

Синоптик Позднякова сообщила о заморозках в Москве в пасхальные выходные

29 апреля, 13:49
Москву ждут заморозки на Пасху. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Москву ждут заморозки на Пасху. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Москву ждут слабые заморозки на день празднования Пасхи 5 мая, волна холода накроет столичный регион уже через несколько дней. Об этом сообщила в телеграм-канале специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Волна холодной погоды придётся на следующие, пасхальные выходные. <…> В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки", — приводит прогноз синоптика "Москва 24".

Зато конец апреля, по словам метеоролога, станет для москвичей приятным подарком весны, так как воздух прогреется до +20, при этом будет солнечно, ясно и без осадков.

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Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков предупредил, что в городе уже с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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