В Москву вернутся заморозки на Пасху Синоптик Позднякова сообщила о заморозках в Москве в пасхальные выходные 29 апреля, 13:49 Москву ждут заморозки на Пасху. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Москву ждут слабые заморозки на день празднования Пасхи 5 мая, волна холода накроет столичный регион уже через несколько дней. Об этом сообщила в телеграм-канале специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Волна холодной погоды придётся на следующие, пасхальные выходные. <…> В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки", — приводит прогноз синоптика "Москва 24".

Зато конец апреля, по словам метеоролога, станет для москвичей приятным подарком весны, так как воздух прогреется до +20, при этом будет солнечно, ясно и без осадков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков предупредил, что в городе уже с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону.

Авторы Татьяна Миссуми