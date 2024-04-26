Синоптик рассказал о "стандартной" погоде на майских праздниках в Москве

Жителей Центральной России ждёт "стандартная" погода в начале мая: так, дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Дожди если и пойдут, то лишь в самом конце первых длинных входных дней, 1 мая. И воскресный день, и понедельник, и вторник — погода без осадков и ненужных катаклизмов", — отметил эксперт.

Однако, если май станет таким же рекордно тёплым, как апрель, к концу месяца не исключена засуха в южных районах.

Если вы собирались провести майские праздники на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму, Шувалов пока не рекомендует вам открывать купальный сезон: если вы не морж, то в воду лезть рано, её температура будет 14–16 градусов.

Что же касается северо-западной части России, а конкретно Санкт-Петербурга, то жителям и гостям города больше не стоит бояться снега и холода, эта климатическая тенденция подошла к концу. В праздничные дни там будет до +19 градусов тепла.