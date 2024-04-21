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21 апреля, 16:11

Ожидаются ливни: Москвичей предупредили об очередном ухудшении погоды

Синоптик Тишковец: В Москве выпадет около 80% месячной нормы осадков

Москва. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Москва. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Погода в Москве с четверга, 25 апреля, начнёт портиться, ожидаются ливни. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

"В четверг днём кое-где брызнут небольшие дожди. Тёплый сектор циклона повысит ночную температуру до плюс 3–8, в дневные часы — до плюс 14–19", — заверил синоптик в своём телеграм-канале.

Он добавил, что конец недели будет наиболее дождливый, и рекомендовал брать зонты, надевать плащи и непромокаемую обувь. Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 миллиметров, что составляет около 80% месячной нормы осадков, указал Тишковец. Единственным погожим будним днём на следующей неделе станет среда, днём ожидается до плюс 18 градусов. В выходные осадки в Московском регионе постепенно пойдут на убыль, ожидается до плюс 20 градусов, а в воскресенье окончательно распогодится и солнце разогреет воздух до комфортных климатических показателей мая: будет 15–20 со знаком плюс. Так что конец апреля ожидается тёплым, но с дождями.

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Ранее Life.ru писал, что сильный шторм ушёл из Москвы, уступив место солнцу и редким дождям. Циклон "Гори", 19 апреля обрушившийся на столицу, отправился на север и оставил после себя солнечную погоду.

Евгения Мосс
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